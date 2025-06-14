الرياضة

اللوماري: بنتايج "لاعب عصري" ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب

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اللوماري: بنتايج "لاعب عصري" ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إدريس اللوماري، نجم منتخب المغرب السابق، أن المغربي محمود بنتايج يمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب خلال الفترة المقبلة.

وقال اللوماري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود بنتايج لاعب عصري وتألقه مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ويستحق الانضمام لمنتخب المغرب في المرحلة المقبلة وتجربته في فرنسا أفادته كثيرا في الانضباط داخل الملعب وايضا تطور افكاره وموسمه مع الأبيض ناجح للغاية".

وأضاف: "صلاح الدين مصدق يمتلك إمكانيات بدنية رائعة ويستطيع اللعب في خط الوسط المدافع ويتميز بالرأسيات القوية".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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