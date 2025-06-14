نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوردي ألبا يغيب عن مواجهة إنتر ميامي والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي إنتر ميامي لمواجهة نظيره الأهلي في افتتاحية مونديال الأندية 2025 والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن مدرب الفريق الأمريكي ماسكيرانو يعلن غياب جوردي البا عن مواجهة الأهلي بداعي الاصابة لتكون أولى الغيابات بسبب الافتتاح.

ويترقب الجمهور الرياضي المواجهة والذي يسعى فيها الأهلي لتقديم عرض مميز بينما يعول الفريق الأمريكي على عامل الأرض والجمهور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر الاحد بتوقيت القاهرة الثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

