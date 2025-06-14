نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتوح أحمد: مجلس الزمالك سدد مبالغ طائلة للغرامات.. وسأقترح فكرة تضخ ملايين للنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان الكبير فتوح أحمد، أن الكرة المصرية في أزمة كبيرة بسبب عدم تطبيق القوانين واللوائح من جانب رابطة الأندية، مشددا على أن موعد نهائي كأس مصر كان يجب تعديله بسبب يوم وقفة عرفات.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تسديد مبالغ هائلة للغرامات والمجهود الكبير الذي يبذلوه من أجل مصلحة القلعة البيضاء، ولجنة التخطيط لها دور كبير والتي تضم عمرو الجنايني وحازم إمام وميدو".

وأضاف: "لجنة الاستثمار تضم قامات اقتصادية ولدى حلول كثيرة سأقترحها على مجلس الإدارة وستضخ ملايين على نادي الزمالك".