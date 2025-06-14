نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونيا: مانشستر يونايتد فريق أحلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، المنضم حديثًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته بالانضمام إلى ما وصفه بفريق أحلامه، متعهدًا بمساعدته على تخطّي أسوأ موسم في تاريخه منذ 51 عامًا.

ويمر مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعملية إعادة بناء تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، وحصل على المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وخسر في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

وجاءت الهزيمة في بلباو لتُكلّف الفريق عدم الحصول على بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعني أيضًا عدم تأهل الفريق لأي مسابقة أوروبية في الموسم المقبل، منذ 2015/2014.

لكن مشاكل الفريق لم تجعل المهاجم البرازيلي كونيا يتراجع عن قراره، حيث أكمل انتقاله للفريق قادمًا من وولفر هامبتون، أمس الخميس.

وقال اللاعب البرازيلي، في تصريحات، لقناة مانشستر يونايتد: «إنها الكلمة الأكثر تكرارًا في تلك اللحظات، لكنه بالفعل حُلم تحقق بالنسبة لي».

وأضاف: «ربما في الخارج لم يتفهموا قراري، لكن حين تحلم دائمًا باللعب هنا فمن السهل اتخاذ هذا القرار».

وتابع المهاجم البرازيلي: «بالنسبة لي، لا يوجد مثل مانشستر يونايتد، أعلم أن الفريق مر بموسم سيئ على الجميع، وأعتقد أن قراري يُظهر مكانة النادي لديَّ وثقتي فيما يمكنني تحقيقه معه».