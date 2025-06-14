نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يتطلع لقيادة إنتر ميامي لتحقيق إنجاز مونديالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يلعب النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي مع فريق إلا وحقق معه نجاحات وترك بصمة مميزة حتى بقي اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم برصيد 46 بطولة. انتقل ميسي (38 عامًا) إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى بين جدرانه موسمين.

صعد «ليو» إلى منصات التتويج مع ميامي مرتين بالفوز بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، وقبلها حقق 3 ألقاب مع باريس سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الفرنسي. وحقق النجم الأرجنتيني المخضرم نجاحاته الأكبر بقميص ناديه القديم برشلونة الإسباني الذي عاش بين جدرانه 20 عامًا، تدرج خلالها بين صفوف ناشئي النادي ووصل إلى الفريق الأول ليحقق معه 34 لقبًا محليًا وقاريًا وعالميًا.

وضع ليونيل ميسي الفريق الكاتالوني على القمة لسنوات طويلة، وبفضل الإنجازات التي حققها مع «البارسا» فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، آخرها في عام 2021 قبل أن يتربع على عرش الجائزة المرموقة للمرة الثامنة والأخيرة في 2022. ومع المنتخبات الوطنية، فاز ميسي بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع الأرجنتين في نسخة البطولة التي استضافتها هولندا عام 2005، كما فاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في دورة سيدني 2008، وحقق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم بالنسخة الأخيرة (قطر 2022).

كما توج قائد منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا مرتين في 2021 و2023، وكأس فايناليسما في 2022 التي جمعت بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية؛ حيث فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيطالي بنتيجة 3 - صفر على ملعب ويمبلي. ويحمل ليونيل ميسي فوق كاهله كل هذه الإنجازات، ويتطلع لإنجاز جديد يبدو شبه مستحيل، عندما يقود إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) المقبل.

وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الدعوة لإنتر ميامي للمشاركة بصفته ممثل البلد المنظم، وسيخوض مباراة الافتتاح أمام الأهلي المصري في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. ويتسلح ميسي في مشوار إنتر ميامي بزملائه القدامى في برشلونة سواء اللاعبين الثلاثة لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس أو الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق الأميركي الذي يعاني من تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ورغم الخبرات الواسعة لميسي والألقاب والجوائز الفردية التي حققها على مدار مشواره الطويل، لكن تبدو آماله في الصعود على منصة التتويج بكأس العالم للأندية هذا العام 2025 شبه مستحيلة في ظل الفوارق الفنية والبدنية التي تصب في صالح باقي منافسيه خاصة عمالقة القارة الأوروبية مثل باريس سان جيرمان المنتشي مؤخرًا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. كما يوجد في البطولة أسماء أخرى من العيار الثقيل مثل ريال مدريد الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال (15 مرة) وأيضًا مانشستر سيتي الأكثر تتويجًا بالألقاب الإنجليزية في السنوات الأخيرة وبطل الثلاثية في 2023.