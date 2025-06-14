نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال.. ريبيرو يتغنى بتاريخ الأهلي ويتحدث عن فلسفته والتعاقد مع رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي في افتتاحية مونديال الأندية 2025 والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم لكم " دوت الخليج الرياضي " ملفًا موجزًا بعنوان " توك شو المونديال " نتناول فيه أهم ما جاء من أحداث خبريًَا وفنيًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث المدير الفني للفريق الأول في كرة القدم خوسيه ريبيرو عن النادي الأهلي وطريقة اللعب تحت قيادته في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية.

وقال ريبيرو: "نحن نتحدث عن أنجح نادي في العالم، إذ يمتد تاريخ هذا النادي لـ 120 عامًا، إنه ليس فقط أهم نادي في إفريقيا، بل في الشرق الأوسط أيضًا، الأهلي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، يساعدك على النجاح،".

وتابع: "هناك ضغط الفوز بكل شيء، هذا يشجعك على الفوز بالمزيد من الألقاب ويرفع طموحك".

واستكمل: "أحاول لعب كرة قدم تعتمد على الاستحواذ، واللعب في عمق الملعب قدر الإمكان، الفريق قادم من 3 مواسم مع مارسيل كولر".

وواصل: "كرة القدم في شمال إفريقيا تعتمد على الكرات العرضية واللعب المباشر ومراوغات الأجنحة، مازال أمامنا وقتًا طويلًا حتى يحفظ الفريق الفلسفة التي أريدها".

وأردف: "هناك الكثير من الحديث عن مشاركة رونالدو في كأس العالم حتى مع الأهلي ليتمكن من اللعب مرة أخرى ضد ميسي ولما لا"؟

واختتم: "التعاقد مع رونالدو أمر جيد أم سيئ ماذا مايريد الناس؟ هل يريدون رؤية ميسي أمام رونالدو؟ لما لا نمنحهم اياه"؟