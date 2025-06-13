نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي قمصان: أتفق مع قرار الأهلي بعدم ضم علي معلول للمونديال رغم قيمته الكبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق سامي قمصان، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، على قرار عدم استدعاء التونسي علي معلول لقائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال قمصان في تصريحات صحفية: "علي معلول لاعب كبير ولا يختلف عليه أحد، وقدم الكثير للنادي، لكن الإصابات المتكررة التي تعرض لها مؤخرًا حالت دون استمراره مع الفريق في هذه المرحلة".

وتابع: "أنا أؤيد قرار الإدارة الفنية بعدم الاستعانة بخدمات علي معلول في المونديال، حفاظًا على مصلحة الأهلي واللاعب على حد سواء".

ويستعد الأهلي لخوض تحدٍ قوي في كأس العالم للأندية، في مجموعة قوية تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.