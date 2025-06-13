نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد المغربي يفاوض علي ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل المدرب المصري علي ماهر قائمة المرشحين بقوة لتولي تدريب فريق الوداد المغربي، خلفًا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا الذي رحل عن الفريق منذ نحو شهر.

وبدأت إدارة الوداد مفاوضاتها مع علي ماهر قبل نهائي كأس الرابطة، إلا أن المدرب المصري فضّل تأجيل القرار حتى انتهاء البطولة، والتي تُوّج بها فريقه أمس، ليتجدد التواصل معه في الساعات الماضية وسط مفاوضات مكثفة لحسم الاتفاق.

ويقود محمد أمين بنهاشم الفريق حاليًا بشكل مؤقت في بطولة كأس العالم للأندية، في وقت يُفضّل فيه رئيس النادي التعاقد مع علي ماهر، الذي تجمعه علاقات جيدة بإدارة الوداد منذ مشاركته في دورة الرخصة التدريبية التابعة للاتحاد الأفريقي "كاف" في المغرب مؤخرًا.

