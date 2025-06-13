بيتسو موسيماني: أحظى بتقدير أكبر خارج بلادي.. والأهلي من أكبر أندية العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

أدلى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتصريحات مثيرة حول مسيرته التدريبية وتجربته السابقة مع النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أنه يحظى بتقدير أكبر خارج موطنه جنوب إفريقيا.

وقال موسيماني: "أعتقد أنني أحظى بتقدير أكبر خارج بلادي. في مصر، إذا كنت مدربًا للأهلي، فلن تستطيع السير في الشارع. الأمر مختلف، لأن الأهلي نادٍ كبير، بل أحد أكبر أندية العالم."

وتعكس تصريحات موسيماني المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي الأهلي، سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي، إضافة إلى الضغوط الجماهيرية والإعلامية المصاحبة لتدريب فريق بحجم "نادي القرن" في إفريقيا.

وكان موسيماني قد قاد الأهلي لتحقيق عدد من البطولات الهامة، أبرزها دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين في عامي 2020 و2021، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية، مما عزز من مكانته كأحد أنجح المدربين في تاريخ النادي الحديث.