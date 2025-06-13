نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مونديال الأندية.. يوفنتوس يمدد عقد مدربه تيودور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، عن تجديد عقد مدربه إيغور تيودور لمدة عامين آخرين، قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال داميان كومولي، المدير العام الجديد ليوفنتوس، الثلاثاء الماضي، إن النادي لديه ثقة بالمدرب الكرواتي، الذي تولّى المسؤولية قبل أقل من 3 أشهر.

وتولّى تيودور المنصب في مارس (آذار) الماضي بعد إقالة تياغو موتا، إثر الخروج من المنافسة على كل الكؤوس والابتعاد عن المربع الذهبي بالدوري.

وخسر يوفنتوس مباراة واحدة فقط في الدوري تحت قيادة تيودور، واحتل المركز الرابع ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس في بيان: «التزم تيودور بالاستمرار مع نادينا حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، مع خيار التمديد حتى عام 2028؛ حيث سيتولى قيادة الفريق الأول للرجال في المواسم المقبلة، بدءًا من المسابقة الرسمية الأولى المرتقبة في الولايات المتحدة، وهي كأس العالم للأندية».

ويواجه يوفنتوس فريق العين الإماراتي في واشنطن يوم الأربعاء، ثم يلتقي الوداد المغربي ومانشستر سيتي في مباراتيه الأخريين بالمجموعة السابعة.