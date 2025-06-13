نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هونغ كونغ تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن إقامة كأس السوبر نسخة 2025 في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 حتى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أندية الاتحاد والقادسية والهلال والنصر.

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي: تأتي إقامة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ استمرارًا لاستراتيجية البطولة في إقامة عدد من نسخها خارج السعودية، بهدف بناء شراكات دولية استراتيجية تعزز انتشار كرة القدم السعودية.

ويستضيف ملعب هونغ كونغ مباريات البطولة، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، ويُعد الملعب الرسمي لإقامة مباريات منتخب هونغ كونغ والذي تم بناءه عام 1953 قبل أن يتم تجديده عام 1994.

وأوضح اتحاد الكرة أن قرعة كأس السوبر السعودي ستجرى خلال الفترة القادمة لتحديد مواجهات البطولة.