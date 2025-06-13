نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمس مواجهات نارية مرتقبة في دور المجموعات من مونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم هذا الصيف نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستضيف نسخة استثنائية وتاريخية من كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة غير مسبوقة لـ32 ناديًا من مختلف القارات.

وفي ظل هذا الزخم العالمي، تبرز خمس مباريات منتظرة في دور المجموعات، تحمل وعودًا بمواجهات من العيار الثقيل.

هذه المباريات هي:

الأهلي المصري × إنتر ميامي الأمريكي

مواجهة جماهيرية تجمع بطل إفريقيا النادي الأهلي، بأحد أبرز فرق الدوري الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ريال مدريد الإسباني × الهلال السعودي

قمة قوية تعيد للأذهان نهائي كأس العالم للأندية 2022، عندما تقابل الفريقان في مواجهة تاريخية، حيث تصطدم قوة الفريق الملكي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو بطموح الزعيم الذي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

باريس سان جيرمان الفرنسي × أتلتيكو مدريد الإسباني

صدام قوي من العيار الثقيل يجمع بين القوة الهجومية لباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وانضباط أتلتيكو مدريد الدفاعي.

بايرن ميونخ الألماني × بوكا جونيورز الأرجنتيني

مواجهة أوروبية لاتينية مختلفة تجمع بايرن ميونخ صاحب النهج الهجومي بنظيره بوكا جونيورز، أحد أكثر الأندية شعبية في أمريكا الجنوبية.

مانشستر سيتي الإنجليزي × يوفنتوس الإيطالي

قمة أوروبية كبيرة تجمع بين حامل لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي مانشستر سيتي، وفريق يوفنتوس العائد بقوة إلى الساحة القارية من جديد.