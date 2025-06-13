قراءة في عقل «ريبيرو».. 3 تشكيلات وطرق لعب مختلفة للأهلي قبل انطلاق المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة أصحاب الأرض فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباح اأحد المقبل، في المباراة التي ستقام على ملعب هارد روك بمدينة فلوريدا الأمريكية.

ويكشف « دوت الخليج الرياضي » أبرز التشكيلات وطرق اللعب التي تدور في ذهن المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو، وذلك في ظل التدعيمات التي أبرمها فريق الأهلي قبل انطلاق فعاليات كأس العالم للأندية.

أولا.. الطريقة التقليدية (4-2-3-1)

من الأقرب أن يبدأ المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو، مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية بطريقة لعب 4-2-3-1.

يعتمد ريبيرو بشكل عام على رباعي في المنطقة الدفاعية، وذلك عندما كان مدربا لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

من الأقرب أن يبدأ المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو، مباراة إنتر ميامي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، أحمد مصطفى زيزو.

ثانيا.. الطريقة المتوازنة (4-3-3)

تعد طريقة 4-3-3 من الطرق التكتيكية المتوازنة في الساحرة المستديرة، حيث تسمح بالتوازن الدفاعي والهجومي، ربما تميل إلى التحفظ الدفاعي وسرعة التحول الهجومي بعض الشيء إن كانت تعتمد على الطريقة «flat».

من الممكن أن يعتمد الإسباني خوسيه ريبيرو على هذه الطريقة، ولكن بتواجد ثنائي ارتكاز في وسط الملعب، بالاعتماد على حمدي فتحي واللاعب المالي أليو ديانج.

ثالثا.. طريقة غير متوقعة (4-1-4-1 أو 3-4-3)

ربما يفكر الإسباني خارج الصندوق، ويتنازل عن طريقته المعتادة، وذلك بالاعتماد على طريقة 4-1-4-1 في الحالة الدفاعية، والتحول إلى 4-4-2 في الحالة الهجومية، ولكن هذه الطريقة ربما يحتاج إليها في حالة التأخر في المباراة، وليس من البداية.

الطريقة الأخرى 3-4-3 من الطرق التي تعتمد على إصلاح الدفاع والعمق الدفاعي، بعدما شاهدنا فجوات وثغرات الدفاع الأحمر أمام باتشوكا في المباراة الودية، فمن الممكن الاعتماد على اللاعب حمدي فتحي من البداية كمدافع ثالث مع تطيير الاظهرة، أو الاعتماد على ثلاثي دفاعي، مثل:

داري (ياسر)، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش.