الرياض - كتبت رنا صلاح - في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تفاصيل نقل مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنها ستذاع عبر شاشات قنوات MBC مصر 1 وMBC مصر 2.

نقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي على قنوات mbc بصوت الكابتن مدحت شلبي وفارس عوض بقرار تركي آل شيخ

المباراة ستُنقل متزامنة عبر MBC مصر 1 و2، بصوت المعلقين المخضرمين مدحت شلبي وفارس عوض، كما سيتم نقل اللقاء عبر قناة MBC Action بالتعليق الصوتي للمعلق السعودي فهد العتيبي.

رد فعل الجماهير

تفاعل الآلاف من متابعي منصات التواصل الاجتماعي مع الإعلان، مؤكدين أن النقل عبر MBC مصر 1 و2 يسهل عليهم متابعة المباراة في أكثر من قناة بجودة عالية. وأشاد كثيرون بقرار نقل اللقاء عبر MBC Action أيضًا، خاصة لمحبي التعليقات الخليجية.

المناسبة الرياضية

المباراة هي افتتاح مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية، المقررة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2025، أمام نادي إنتر ميامي، الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ملعب “هارد روك” في ميامي.

تحليل وتوقعات

قرار نقل المباراة عبر قنوات متعددة يعكس اهتمامًا بتوفير تجربة مشاهدة غامرة للمشجعين العرب، مع عروض متنوعة في أسلوب التعليق.

اختيار مدحت شلبي وفارس عوض يعزز البث باللمسة التحليلية والخبرة، بينما يقدم فهد العتيبي صوتًا خليجيًا مغايرًا يناسب جمهور الخليج.

تركي آل الشيخ

أعاد تركي آل الشيخ ترتيب أوراق البث الإعلامي بضمانه نقل المباراة على ثلاث قنوات مختلفة، ما يعزز تجربة المشاهدة ويخفف الضغط عن القنوات الرسمية الأخرى. يدعم هذا القرار رغبة الجماهير في متابعة الحدث العالمي بأفضل صورة ممكنة.