الرياض - كتبت رنا صلاح - فجّر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل مهاجم الأهلي وسام أبو علي، بعدما كشف عن تلقي النادي عرضًا أوروبيًا مغريًا للتعاقد مع اللاعب، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.

"عرض ميترفضش".. عملاق أوروبا يطلب التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا| قرار مفاجئ من الخطيب

وخلال ظهوره عبر قناة OnTime Sports 1، أكد زاهر أن الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من نادٍ أوروبي كبير لم يُفصح عن اسمه، بهدف التعاقد مع النجم الفلسطيني بعد نهاية مشاركته في مونديال الأندية.

وبحسب مصادر قريبة من القلعة الحمراء، فإن العرض جاء من أحد أندية الدوري الإيطالي البارزة، والمعروفة بتاريخها القوي في البطولات الأوروبية، في مؤشر واضح على تصاعد الاهتمام باللاعب بعد تألقه اللافت في الموسم الجاري.

وفي السياق نفسه، يمتلك أبو علي عرضًا آخر من أحد أندية الدوري الأمريكي MLS، إلا أن اللاعب لم يحسم وجهته المستقبلية حتى الآن.

ورغم الجوانب المالية المغرية في العروض المقدمة، أكدت مصادر من داخل الأهلي أن الإدارة ترفض مناقشة أي عروض حاليًا، مشددة على تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى انتهاء كأس العالم للأندية، مع إمكانية دراسة العروض لاحقًا.

وفي إطار خطة الاستعداد للمستقبل، كشف سيف زاهر عن دخول الأهلي في مفاوضات أولية مع كلودي مهاجم فريق سانت ترويدن البلجيكي، تحسبًا لرحيل أبو علي خلال فترة الانتقالات المقبلة، خصوصًا مع تزايد اهتمام الأندية الأوروبية بضمه.

تألق مهاجم الأهلي يخطف أنظار الأندية العالمية

ويُعد وسام أبو علي من أبرز نجوم الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة لفتت أنظار العديد من الكشافين في أوروبا، ما يجعله مرشحًا بقوة لخوض تجربة احترافية جديدة قد تكون بوابته نحو العالمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الأهلي لتأمين صفوفه وتعزيزها، تماشيًا مع طموحات الجماهير في الحفاظ على الهيمنة المحلية والمنافسة بقوة على الألقاب القارية والعالمية.