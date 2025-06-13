الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولى بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا من نخبة الأندية العالمية، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.

"بينهم مدحت شلبي".. 3 قنوات و3 معلقين لمباراة الأهلي وإنتر ميامي Al Ahly vs Inter Miami في افتتاح

تتولى مجموعة قنوات MBC مهمة نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تبث مباراة الأحمر ضد إنتر ميامي في افتتاح البطولة عبر قنوات:

MBC مصر 1

MBC مصر 2

MBC Action

وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أسماء المعلقين الذين سيتولون التعليق على المباراة الافتتاحية، حيث كتب: “المفروض المباراة يوم السبت تكون منقولة على MBC مصر 1 و2 في نفس الوقت بصوت الكابتن مدحت شلبي وفارس عوض، وعلى MBC Action بصوت فهد العتيبي.”

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

ويستهل نادي الأهلي المصري، أحد أكثر الأندية مشاركة في البطولة، مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في لقاء يُقام عند الساعة الثالثة فجر الأحد المقبل (بتوقيت القاهرة)، على ملعب الافتتاح.

وتحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع مشاركة النجوم الجدد ضمن صفوف الأهلي، إلى جانب وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الأمريكي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

تم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 إلى ثماني مجموعات، جاءت كالتالي: