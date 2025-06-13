الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولى بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا من نخبة الأندية العالمية، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.
"بينهم مدحت شلبي".. 3 قنوات و3 معلقين لمباراة الأهلي وإنتر ميامي Al Ahly vs Inter Miami في افتتاح
تتولى مجموعة قنوات MBC مهمة نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تبث مباراة الأحمر ضد إنتر ميامي في افتتاح البطولة عبر قنوات:
- MBC مصر 1
- MBC مصر 2
- MBC Action
وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أسماء المعلقين الذين سيتولون التعليق على المباراة الافتتاحية، حيث كتب: “المفروض المباراة يوم السبت تكون منقولة على MBC مصر 1 و2 في نفس الوقت بصوت الكابتن مدحت شلبي وفارس عوض، وعلى MBC Action بصوت فهد العتيبي.”
موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025
ويستهل نادي الأهلي المصري، أحد أكثر الأندية مشاركة في البطولة، مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في لقاء يُقام عند الساعة الثالثة فجر الأحد المقبل (بتوقيت القاهرة)، على ملعب الافتتاح.
وتحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع مشاركة النجوم الجدد ضمن صفوف الأهلي، إلى جانب وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف الفريق الأمريكي.
مجموعات كأس العالم للأندية 2025
تم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 إلى ثماني مجموعات، جاءت كالتالي:
- المجموعة الأولى: الأهلي (مصر) – إنتر ميامي (أمريكا) – بورتو (البرتغال) – بالميراس (البرازيل)
- المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – باريس سان جيرمان (فرنسا) – بوتافوجو (البرازيل) – سياتل ساوندرز (أمريكا)
- المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ (ألمانيا) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) – بنفيكا (البرتغال) – بوكا جونيورز (الأرجنتين)
- المجموعة الرابعة: تشيلسي (إنجلترا) – لوس أنجلوس (أمريكا) – الترجي التونسي (تونس) – فلامنجو (البرازيل)
- المجموعة الخامسة: إنتر ميلان (إيطاليا) – أوراوا ريد دياموندز (اليابان) – مونتيري (المكسيك) – ريفر بليت (الأرجنتين)
- المجموعة السادسة: ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) – فلومينينسي (البرازيل)
- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي (إنجلترا) – الوداد المغربي (المغرب) – العين الإماراتي (الإمارات) – يوفنتوس (إيطاليا)
- المجموعة الثامنة: ريال مدريد (إسبانيا) – الهلال السعودي (السعودية) – باتشوكا (المكسيك) – ريد بول سالزبورج (النمسا)