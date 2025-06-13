الرياض - كتبت رنا صلاح - من ضمن الأشياء التي يجب أن يتم العمل عليها في تشكيل نادي الزمالك في الموسم المقبل في حال رغب النادي في مواصلة المنافسة واستعادة مكانته القارية المفقودة منذ عامين هي ان يكون هناك رأس حربة ممتاز في الخط الأمامي قادر على تسجيل الأهداف أو المشاركة بها بشكل أساسي حيث أن العناصر المتاحة في قائمة الفريق الحالية لا ترتقي لحمل قميص النادي فلا يقدم أي لاعب في هذا المركز بضعة مبارايات متتالية بنفس المستوى وهو ما يتضح للجميع لذا فإن الحصول على مهاجم أمر ضروري .

هداف بالفطرة..مهاجم منتخب الأردن على رادار الزمالك .. هدف الأهلي القديم !!

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار التي يتم تناقلها في الفترة الحالية عن وجود رغبة من جانب إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع يزن النعيمات مهاجم فريق العربي القطري والمنتخب الأردني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة في ظل انتهاء عقد اللاعب مع فريقه الحالي ، يذكر ان اللاعب قد وصل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة رفقة منتخب بلاده الأردن

في ذات السياق فإن بعض المصادر تشير إلى أن اللاعب كان ضمن الأهداف التي وضعها النادي الأهلي المصري من أجل التعاقد معها مطلع الموسم الماضي لكن الصفقة لم تتم وهو الأمر الذي يوضح لك ان اللاعب يحظى باهتمام كبير من أفضل الأندية لما يتمتع به من قدرات فنية وتهديفية مميزة .