نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. ميسي وجهًا لوجه أمام الأهلي بحثًا عن أول الأهداف أو الهزيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فريق الأهلي أول مبارياته في مونديال الأندية بمواجهة نظيره الأمريكي إنتر ميامي، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحا الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » تاريخ مواجهات الأهلي أمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي.

سبق أن خاض اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراتين أمام فريق الأهلي، ولكن كان في صفوف فريق برشلونة الإسباني.

المواجهة الأولى

كانت أول المواجهات بين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق الأهلي، في الرابع والعشرين من شهر أبريل عام 2007، وذلك في مباراة احتفالية الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه.

وشارك ميسي في شوط المباراة الثاني أمام الأهلي كبديل، وانتهت المباراة بفوز برشلونة برباعية نظيفة.

المواجهة الثانية والأخيرة

جاءت ثاني المباريات بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأهلي في السادس والعشرين من شهر يوليو عام 2009، وذلك في بطولة كأس ويمبلي الودية، والتي ضمت وقتها 4 فرق، وهم:

الأهلي المصري، سيلتيك الاسكتلندي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام برشلونة بفوز الفريق الإسباني برباعية مقابل هدف، وذلك بمشاركة ميسي كبديل في شوط المباراة الثاني.

ويبحث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أول المشاركات الرسمية أمام فريق الأهلي، وكذلك أول أهدافه في شباك القلعة الحمراء أو الهزيمة الأولى لفريق ميسي أمام الأهلي.