نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في المونديال.. الشحات «سبيشال وان» وأرقام قياسية بتاريخ المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد المقبل، المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين يواجه فريق إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، نظيره الأهلي المصري، على ملعب هارد روك بمدينة فلوريدا.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق الأهلي واللاعبين قبل انطلاق المونديال.

الشحات «سبيشال وان»

يعتبر حسين الشحات الجناح الأيمن لفريق الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 مباريات رفقة فريق العين الإماراتي، كما خاض 11 مباراة مع فريق الأهلي.

سجل حسين الشحات 4 أهداف في مونديال كأس العالم، بواقع هدف مع فريق العين الإماراتي، وثلاثة أهداف مع فريق الأهلي.

يطمح حسين الشحات في مواصلة سلسلة التسجيل للنسخة الخامسة على التوالي، بعدما سجل في النسخ الأربعة الماضية.



أرقام الأهلي في المونديال

خاض فريق الأهلي 25 مباراة في بطولة كأس العالم للأندية، خلال 10 مشاركات للعملاق القاهري في المونديال.

حقق فريق الأهلي الفوز في بطولة كأس العالم للأندية 10 مرات أكثر فريق تحقيقا للفوز متساويا مع نادي القرن الأوروبي ريال مدريد الإسباني، وخسر الأهلي في 14 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة فقط.

سجل لاعبو الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 31 هدفا كثاني أفضل فريق تهديفا بالمونديال بعد ريال مدريد الإسباني صاحب الـ 40 هدفا.

استقبلت شباك الأهلي 39 هدفا في بطولة كأس العالم للأندية على مدار 10 مشاركات ماضية.

يعد فريق الأهلي أكثر الفرق تحقيقا للميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 4 مرات.