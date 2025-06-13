نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع موهبة ريفر بليت بعد صراع مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، عن التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو قادمًا من ريفر بليت، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد يعلن عن ثالث صفقاته الصيفية

وذكر النادي الملكي في بيانه الرسمي، أن الموهبة الأرجنتينية وقع عقدًا مع ريال مدريد لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية صباح اليوم بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن قيمة الشرط الجزائي الذي تم دفعه لفسخ التعاقد بلغت 45 مليون يورو، وفقًا للعقد المبرم بين فرانكو ماستانتونو وريفر بليت.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي لضم فرانكو ماستانتونو، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الصفقة لصالح النادي الملكي.

وقدم فرانكو ماستانتونو البالغ من العمر 17 عامًا مع فريقه السابق ريفر بليت موسمًا مميزًا، حيث خاض 18 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ويعد الموهبة الأرجنتينية ماستانتونو ثالث صفقات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد النادي الملكي مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد قادمًا من ليفربول، والإسباني ديان هويسين من بورنموث.