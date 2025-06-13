السعودية وقطر تستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن استضافة السعودية وقطر لمباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويشارك في الملحق ستة منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وتقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17 يوليو 2025.