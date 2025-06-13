نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يصطدم بعقبة في طريق التعاقد مع زوبيميندي بسبب تحركات آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعثر مفاوضات نادي ريال مدريد بشأن التعاقد مع النجم الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب خط وسط نادي ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك رغم سعي النادي الملكي لدعم تشكيلته استعدادًا للموسم الجديد ومنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد ريال مدريد لخوض منافسات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا ولأول مرة بهذا النظام، حيث أوقعته القرعة في مجموعة قوية تضم كلًا من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

ومن المقرر أن يستهل الفريق الإسباني مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء 18 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع زوبيميندي، في إطار خطته لتعزيز منطقة وسط الملعب تحسبًا لتحديات الموسم المقبل. وقد حسم النادي الملكي بالفعل صفقتين هما:

المدافع الشاب دين هويسن، لاعب بورنموث السابق.

الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي.

صحيفة "آس": آرسنال يسبق ريال مدريد في سباق زوبيميندي

حسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن صفقة زوبيميندي باتت شبه مستحيلة على ريال مدريد في الوقت الراهن، بسبب الخطوات الجادة من جانب نادي آرسنال الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة "الجانرز" أبدت استعدادها لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو دفعة واحدة، بالإضافة إلى عرض راتب سنوي ضخم يتجاوز سقف الرواتب داخل ريال مدريد، مما يقلل من فرص النادي الإسباني في المنافسة على الصفقة.

تقييم الحاجة الفنية للصفقة مرهون بمونديال الأندية

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تفضل الانتظار حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية، لتقييم الحاجة الفنية الحقيقية لضم لاعب بمواصفات زوبيميندي.

ويرتبط هذا القرار بأسلوب اللعب الذي ينوي المدير الفني تشابي ألونسو تطبيقه، سواء بالاعتماد على ثلاثي دفاعي أو رباعي، وكذلك بمدى نجاح اللاعب الجديد هويسن في التدرج بالكرة من الدفاع إلى خط الوسط خلال المباريات.