نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها ميسي.. 10 معلومات تكشف هوية «ميامي» الأمريكي قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق وجماهير فريق الأهلي لكرة القدم فجر الأحد المقبل، وتحديدا الساعة الثالثة صباحا، حيث يفتتح الأهلي مشوار البطولة ودور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة نظيره الأمريكي إنتر ميامي.

ويوضح «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات عن فريق إنتر ميامي الأمريكي قبل مواجهة الأهلي.

1- تأسس فريق إنتر ميامي الأمريكي عام 2018، ويعتبر اللاعب الانجليزي السابق ديفيد بيكهام هو أحد ملاك الفريق، ورئيس النادي الحالي.

2- يتولى القيادة الفنية لفريق إنتر ميامي المدرب الأرجنتيني خافيير اليخاندرو ماسكيرانو، صاحب الـ 41 عاما.

3- يعتمد المدير الفني الأرجنتيني ماسكيرانو على طريقة لعب 4-4-2.

4- يعد رباعي فريق برشلونة السابقين كل من، ميسي وجوردي ألبا وبوسكيتس واللاعب سواريز هم الأشهر في صفوف فريق ميامي، بالإضافة إلى الظهير الأيمن الأرجنتيني أليندي، والمهاجم أوباندو.

5- يعتبر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لفريق ميامي برصيد 49 هدفا في 59 مباراة خاضها البرغوث الأرجنتيني رفقة الفريق الأمريكي.

6- تبلغ القيمة التسويقية لفريق ميامي نحو 66.18 مليون يورو حسب موقع «ترانسفير ماركت».

7- يبلغ متوسط أعمار اللاعبين في فريق إنتر ميامي نحو 26.4 عاما.

8- حصل فريق ميامي على بطولتين منذ نشأته، وهم:

درع المشجعين الموسم الماضي، وكأس الدوريات قارئا عام 2023.

9- يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الأمريكي «مجموعة القسم الشرقي» برصيد 29 نقطة.

10- يأتي فريق إنتر ميامي في المركز 246 عالميا وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء.