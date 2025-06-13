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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ليروي ساني، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن ثقته في أن مكانه بمنتخب ألمانيا لن يكون مهددا بعد رحيله عن الفريق البافاري للانتقال إلى جالطة سراي التركي.

ساني واثق في التواجد مع ألمانيا بكأس العالم 2026

وقال ساني إنه سيحظى بفرص كثيرة "لتقديم أداء متميز" مع حامل لقب الدوري التركي، مع وضع المشاركة في تشكيلة ألمانيا لكأس العالم العام المقبل كهدف أساسي بالنسبة له.

وأكد الجناح الدولي الألماني "يجب أن أقدم أداء قويا، وأرغب بالتأكيد في المشاركة بكأس العالم 2026".

وأضاف: "أتفهم النقاش الدائر الآن، لكن يتعين علينا الانتظار لنرى. لقد انتقلت إلى النادي الأفضل في تركيا، وأريد أن أتولى دور القيادة المطلقة معه. نحن نشارك بالتأكيد في دوري أبطال أوروبا، ولدينا أهداف طموحة هناك أيضا".

ووقع ساني (29 عاما)، الذي شارك في 70 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، عقدا مع جالطة سراي أمس الخميس بعد خمس سنوات قضاها مع بايرن، حيث ينتهي عقده مع بطل ألمانيا في 30 يونيو الجاري، فيما باءت مفاوضات تجديده للفريق بالفشل.

وشدد ساني على أن التواصل مع يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، مهم بالنسبة له، حيث قال "أقدر هذا التواصل كثيرا حتى الآن، وأنا واثق من أنه سيستمر".