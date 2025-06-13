نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة إنتر ميامي.. الأهلي "كابوس" أصحاب الأرض في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية ضد إنتر ميامي الأمريكي، ممثل البلد المُضيف وصاحب الأرض والجمهور، في تمام الثالثة فجر الأحد المقبل، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

الأهلي، الذي بات من الضيوف الدائمين في كأس العالم للأندية، يمتلك سجلًا مثاليًا أمام فرق البلد المضيف خلال مشاركاته السابقة بالمونديال، ففي ثلاث مواجهات جمعته بأصحاب الأرض، خرج رجال القلعة الحمراء بالعلامة الكاملة، محققين 3 انتصارات من 3 مباريات، في تفوق واضح يُعزز ثقة الفريق قبل صدامه الأول أمام ممثل أمريكا الشمالية.

نتائج الأهلي ضد فرق البلد المُضيف

بدأت سلسلة الأهلي المميزة ضد فرق البلد المضيف في نسخة 2012، حين تمكن من الفوز على سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 2-1 في لقاء شهد أداءً جماعيًا مميزًا. وفي نسخة 2020، جدد الأحمر تفوقه بفوز مستحق على الدحيل القطري بهدف نظيف.

أما في نسخة عام 2023، شهدت قمة التألق، عندما أطاح الأهلي بنظيره اتحاد جدة السعودي خارج البطولة التي أقيمت في السعودية بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف في واحدة من أفضل عروض المارد الأحمر في تاريخ مشاركاته المونديالية.

أرقام الأهلي أمام أصحاب الأرض تعكس شخصية الفريق في المناسبات الكبرى؛ 6 أهداف سجلها لاعبوه مقابل هدفين فقط استقبلتهما الشباك الحمراء، لتبقى الأفضلية واضحة في مواجهات فرق البلد المُضيف.

وقبل مواجهة إنتر ميامي، يقف التاريخ بجانب الأهلي، لكن التحديات تتزايد، خصوصًا في ظل الحضور المرتقب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة الفريق الأمريكي، ورغم ذلك، يأمل أنصار الأحمر أن يستمر التفوق ويترجم إلى انطلاقة قوية في البطولة، تمهيدًا لمشوار جديد يضيف إنجازًا جديدًا لتاريخ النادي في المحافل الدولية.