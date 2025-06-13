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أحمد جودة - القاهرة - اختارت رابطة دوري المحترفين الجزائرية لكرة القدم، عادل بولبينة، نجم نادي أتليتيك بارادو، وهداف الدوري، لاعب شهر مايو الماضي.

اختيار بولبينة لاعب أتليتيك بارادو لاعب شهر مايو بالدوري الجزائري

وتسلم بولبينة 22 عاما، درعًا شرفيًا خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه على ضيفه نجم شباب مقرة بثنائية نظيفة أمس الخميس، ضمن المرحلة الـ28 من مسابقة الدوري المحلي.

وسجل بولبينة الثنائية ليرفع رصيده إلى 20 هدفا، ليوسع الفارق في صدارة الهدافين إلى 7 أهداف، مع أيمن محيوص، مهاجم نادي شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، وهذا قبل جولتين من ختام الموسم.

وبرز بولبينة، بشكل لافت هذا الموسم، مع فريقه بارادو، والمنتخب الجزائري للاعبين المحليين، وبات مرشحا بقوة لمغادرة الدوري الجزائري وخوض تجربة خارجية.