نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكريات أليمة وانتصارات خالدة.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية أمريكا الشمالية قبل ملاقاة "أصدقاء ميسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة النارية التي ستجمع الأهلي بطل إفريقيا مع نظيره إنتر ميامي الأميركي، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر الأحد المقبل، في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام في الولايات المتحدة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى بالمونديال ضد أصحاب الأرض إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل لدور الـ16 عن هذه المجموعة التي تضم معهم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية أمريكا الشمالية

وتحمل هذه المباراة رقم 9 في تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية أمريكا الشمالية، سواء في البطولات الرسمية أو الودية، وخلال المواجهات الثماني السابقة، حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات، في حين تلقى خمس هزائم، من بينها مباراتان حُسمتا بركلات الترجيح، وسجّل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق 13 هدفًا.

بداية مواجهات الأهلي ضد أندية أمريكا الشمالية كانت في كأس العالم للأندية 2006، عندما واجه فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، وتمكن آنذاك من تحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-1، مسجلًا أول انتصاراته على أندية القارة. بعد ذلك، واجه فريق باتشوكا المكسيكي في نسخة 2008، لكنه خسر اللقاء بنتيجة 4-2، رغم تقدمه في النتيجة خلال الشوط الأول.

في نسخة 2012، خسر الأهلي أمام مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث، ثم عاد لمواجهة نفس الفريق في نسخة 2013، حيث تلقى خسارة قاسية بنتيجة 5-1. ومع ذلك، نجح المارد الأحمر في رد اعتباره لاحقًا في نسخة 2022، عندما تغلب على مونتيري بهدف نظيف في بداية مشواره بالبطولة.

وفي نسخة 2023، واصل الأهلي نتائجه الإيجابية أمام فرق القارة، بعدما تفوق على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت أداءً تكتيكيًا عاليًا من جانب الفريق الأحمر.

وقد واجه الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي مجددًا عام 2024 ولكن في بطولة الإنتر كونتيننتال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها بطل أمريكا الشمالية بركلات الترجيح 5-3.

وتجدد اللقاء بين الأهلي وباتشوكا منذ أيام قليلة في مواجهة ودية تحضيرية جمعت الفريقين في أمريكا ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم للأندية وتعادل الفريقين 1-1 قبل أن يحسمها الفريق المكسيكي بركلات الترجيح مجددًا.