نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ضربة البداية في أمريكا.. ميسي لا يعرف السقوط أمام المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين فريق الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فجر الأحد المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وتُعيد هذه المواجهة المنتظرة الأذهان إلى محطات بارزة جمعت ميسي بالكرة المصرية، سواء من خلال مواجهاته مع المنتخبات أو الأندية أو المحترفين المصريين، في مشوار حافل رسم خلاله "البرغوث" بصمات لا تُنسى أمام جماهير الكرة في مصر والعالم.

وتقابل ميسي مع المصريين في 6 مواجهات سابقة، حقق 5 انتصارات، وتعادل وحيد، ولم يتجرع مرارة الهزيمة في أي مباراة.

تاريخ مواجهات ميسي ضد المصريين

كأس العالم للشباب 2005

شهدت الأراضي الهولندية أول فصول المواجهة بين ميسي وكرة القدم المصرية، حين قاد منتخب بلاده للفوز على منتخب مصر للشباب بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب 2005.

سجل ميسي هدف التقدم بنفسه في الدقيقة 46، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله بابلو زاباليتا في الدقيقة 89، واضعًا أولى بصماته في بطولة أنهاها بالتتويج بلقبها، وحصوله على جائزة أفضل لاعب.

احتفالية المئوية.. ليلة كتالونية في استاد القاهرة

بعد أشهر قليلة فقط، عاد ميسي ليظهر على الأراضي المصرية، ولكن هذه المرة بقميص برشلونة الإسباني، ضمن احتفالية مئوية النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت يوم 24 أبريل 2007.

وشارك ميسي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، وانتهى بفوز كاسح للبارسا بنتيجة 4-0، في ليلة حملت ذكريات خاصة لجماهير الأهلي رغم الخسارة، إذ شاهدت أحد أعظم لاعبي التاريخ في بداياته الحقيقية.

ودية ويمبلي 2009.. رباعية كتالونية

جدد ميسي لقاءه بالأهلي في مباراة ودية أخرى جمعتهما في بطولة كأس ويمبلي عام 2009 بلندن، حيث حقق برشلونة فوزًا جديدًا بنتيجة 4-1.

وشارك ميسي في اللقاء الذي شهد تسجيل أهداف برشلونة عبر بويان كركيتش، وجوزيه مانويل بينتو، وجيفرين سواريز، وبيدرو رودريغيز، بينما سجل هاني العجيزي هدف الأهلي الوحيد.

صدام أوروبي مع محمد النني

في 16 مارس 2016، واجه ميسي نظيره المصري محمد النني حين كان الأخير يرتدي قميص أرسنال الإنجليزي، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ورغم تسجيل النني هدفًا صاروخيًا رائعًا في مرمى برشلونة، إلا أن ثلاثية ميسي ونيمار وسواريز منحت الفريق الكتالوني بطاقة العبور للدور التالي، في ليلة شهدت إشادة كبيرة بأداء النني.

مواجهات نارية مع محمد صلاح

اصطدم ميسي بالنجم المصري محمد صلاح في مناسبتين أوروبيتين، الأولى كانت في سبتمبر 2015، عندما كان صلاح لاعبًا في روما الإيطالي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في دور المجموعات لدوري الأبطال.

الثانية حملت طابعًا أكثر سخونة، وجرت في نصف نهائي دوري الأبطال 2019، حيث فاز برشلونة ذهابًا 3-0 وسجل ميسي هدفين، قبل أن يودّع البطولة إيابًا بعد الخسارة التاريخية أمام ليفربول 0-4، في مباراة غاب عنها صلاح للإصابة.