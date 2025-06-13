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أحمد جودة - القاهرة - عاد اسم الكرواتي المخضرم إيفان بيريسيتش، ليتردد داخل أروقة برشلونة، كحل مناسب حال فشل قدوم لويس دياز نجم ليفربول.

فليك يتمسك بالتعاقد مع بيريسيتش

ورغم بلوغ بيريشيتش 36 عامًا، لكنه لا يزال يقدم مستويات مميزة، جعلته ضمن اهتمامات المدرب الألماني هانز فليك، الذي يراه خيارًا قادرًا على إحداث الفارق، خصوصًا في ظل حاجة الفريق إلى عناصر ذات خبرة وسط مجموعة من الشباب والمواهب الواعدة.

ولعل العلاقة التي تجمع فليك وبيريسيتش، تعود إلى موسم 2019-2020، حين عملا سويًا في بايرن ميونخ، خلال الموسم التاريخي الذي توج فيه العملاق البافاري بالسداسية.

بيريسيتش لعب آنذاك 26 مباراة تحت قيادة فليك، وسجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وكان من اللاعبين الذين اعتمد عليهم المدرب الألماني داخل الملعب وفي غرفة خلع الملابس، لما يتمتع به من شخصية قوية، وقدرة مميزة على لم شمل المجموعة.

وخلال الموسم الماضي، تألق بيريسيتش مع ناديه آيندهوفن، حيث شارك في 39 مباراة، وسجل 16 هدفا وصنع 11 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بالدوري الهولندي، وفرض نفسه بقوة في النصف الثاني من الموسم بعد أن انضم في الشتاء.

كما أن تألقه لم يقتصر على المستوى المحلي فقط، بل امتد إلى الساحة الدولية، حيث واصل ظهوره المؤثر مع منتخب كرواتيا، وسجل هدفا وصنع آخر أمام فرنسا في دوري الأمم.

كما سجل هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، في الفوز العريض 7-0 على جبل طارق في تصفيات مونديال 2026.

وبينما لا يُعد بيريسيتش، الخيار الأول في قائمة تعاقدات برشلونة، لكن تواجده على طاولة النقاش، يعكس رغبة فليك في تعزيز الفريق بلاعبين قادرين على إحداث التوازن بين الحاضر والمستقبل.