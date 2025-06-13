عاجل.. قائمة الأهلي الرسمية لخوض كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية فجر الأحد بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

قائمة الأهلي الرسمية لخوض كأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - يحيى عطية الله - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمود تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - وسام أبو علي - جراديشار.