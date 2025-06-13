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أحمد جودة - القاهرة - تخلف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

سبب تأجيل انضمام فهد بن نافل إلى معسكر الهلال في أمريكا

وكشفت تقارير صحفية، أن غياب بن نافل يعود إلى تأخر إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة به، وهو ما أكده الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مشيرًا إلى أن عدم اكتمال المتطلبات الرسمية حال دون سفره مع الفريق.

ومن المنتظر أن يلتحق رئيس الهلال بالبعثة في أمريكا خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

ويواصل الهلال تحضيراته في أجواء مثالية داخل المعسكر الأمريكي، وسط اهتمام إداري وفني كبير بتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لخوض الاستحقاق العالمي المنتظر، حيث يسعى الفريق إلى تمثيل الكرة السعودية بأفضل صورة ممكنة.

ويشارك الهلال في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية قوية وهم ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، بالإضافة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي، في بطولة مرتقبة تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.