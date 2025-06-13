الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس السعي الحثيث من إدارة النادي الأهلي المصري لتعزيز مكانته محليا وقاريا ودوليا، تستمر القلعة الحمراء في تدعيم صفوفها بصفقات قوية تواكب تطلعات الجماهير واحتياجات الجهاز الفني ومع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تمثل منعطفا تاريخيا للنادي، جاءت التحركات الأخيرة لتؤكد أن الأهلي لا يترك شيئا للصدفة.

خطفوه من الزمالك.. الخطيب يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

نجحت إدارة النادي الأهلي في الحصول على توقيع المدافع الصاعد ياسين مرعي، لاعب نادي فاركو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ناديه، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الحالي وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الأهلي لبناء فريق شاب يتمتع بالموهبة والخبرة، قادر على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة عام 2025.

مدافع على رادار الكبار

يعد ياسين مرعي من الأسماء الواعدة في مركز قلب الدفاع بالدوري المصري الممتاز، وقد جذب الأنظار بأدائه المميز مع نادي فاركو. ومن أبرز مميزاته الفنية:

دقة في التمركز الدفاعي

قوة بدنية لافتة

تفوق ملحوظ في الكرات الهوائية

قدرة على اللعب تحت الضغط بثبات

هذه الصفات جعلت من مرعي هدفا لعدد من الأندية الكبرى، إلا أن الأهلي حسم السباق لصالحه.

ضمن سادس صفقات الصيف

بهذه الصفقة، يرفع الأهلي عدد صفقاته في موسم الانتقالات الصيفية إلى ست، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق ومن بين أبرز اللاعبين الذين انضموا للفريق:

محمود حسن “تريزيجيه” – من طرابزون سبور

حمدي فتحي – إعارة من الوكرة القطري

محمد علي بن رمضان – من فرينكفاروش

أحمد سيد “زيزو” – انتقال حر

محمد أحمد “سيحا” – من المقاولون العرب

ياسين مرعي – مدافع فاركو (قيد الإعلان الرسمي)

تحركات مدروسة قبل المونديال

تشير التعاقدات الأخيرة إلى أن إدارة الأهلي تخطط بعناية لتقديم أداء يليق بتاريخ النادي في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الذي سيشهد مشاركة 32 ناديا من مختلف القارات وتؤكد هذه الخطوات أن الأهلي يعمل على تأمين مستقبل الفريق، بالاعتماد على عناصر قادرة على تحقيق الاستمرارية والنجاح.

رسالة واضحة: الأهلي يرفع سقف الطموحات

بفضل هذه التحركات، يوجه الأهلي رسالة واضحة مفادها أنه لا يكتفي بالبطولات المحلية والقارية، بل يسعى لتثبيت أقدامه على الساحة العالمية ويترقب جمهور الأهلي موسما استثنائيا مليئا بالتحديات والإنجازات، يؤكد من خلاله النادي أنه الرقم الأصعب في معادلة الكرة العربية والإفريقية.

صفقة ياسين مرعي ليست مجرد إضافة رقمية لقائمة الفريق، بل تمثل استثمارا في مستقبل الدفاع الأحمر، وخطوة استراتيجية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حصد المجد المحلي والعالمي.