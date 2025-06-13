الرياض - كتبت رنا صلاح - في عام يُعد من أكثر المواسم الكروية اشتعالًا على ساحة المنافسة الفردية، برز اسم محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، كأحد أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2025 (Ballon d’Or)، بعدما قدّم موسمًا فرديًا استثنائيًا أثبت من خلاله أنه لا يزال في قمة مجده، متحديًا الزمن والنجوم!

"قائمة المرشحين للبالون دورBallon d’Or 2025 نزلت!.. مفاجآت بالجملة ومركز صادم لصلاح!"

رغم سخونة المنافسة وتعدد المرشحين، نجح “الفرعون المصري” في حجز مكان ضمن الخماسي الذهبي وفقًا للتصنيف المؤقت الصادر عن منصة Score90 العالمية، بعدما حصد 500 نقطة تقييم، متجاوزًا أسماء لامعة على غرار:

كيليان مبابي (المركز 7)

دوناروما

ليفاندوفسكي (المركز 10)

الترتيب المؤقت للكرة الذهبية 2025:



موسم محمد صلاح.. أرقام تتحدث بلغة النجوم

أهداف وصناعة بلا انقطاع: صلاح واصل التسجيل والصناعة في مختلف البطولات.

تأثير لحظي: لم تكن أرقامه مجرد حشو، بل كانت أهدافه حاسمة في لحظات مصيرية.

ثبات نادر: لعب دور البطولة لسنوات متتالية، عكس الكثير من النجوم المتذبذبين.

قيادة داخل وخارج الملعب: نجم ملهم يُحتذى به، داخل غرف الملابس وعلى المستطيل الأخضر.

متى يُحسم السباق؟