الرياض - كتبت رنا صلاح - يسعى نادي الزمالك بقيادة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لإعادة هيكلة صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل ويأتي هذا التحرك بعد تتويج الأبيض بكأس مصر على حساب بيراميدز ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة

ضربه قاضيه للاهلاويه.. مفاجاة مدويه في صفقات الزمالك

يعمل النادي على حسم التعاقد مع تسعة لاعبين دفعة واحدة بينهم سبعة محليين واثنين من المحترفين تشمل القائمة المحلية كلا من أحمد شريف عمرو ناصر وياسين مرعي من فاركو بالإضافة إلى طارق حامد من ضمك ورمضان صبحي ومصطفى فتحي من بيراميدز وأشرف بن شرقي من غزل المحلة أما الصفقات الأجنبية فتضم التونسي محمد بن حمودة والتنزاني كليمان مزيزي

تحركات للحفاظ على العناصر الأساسية

بالتوازي مع تدعيم الصفوف قررت إدارة الزمالك الحفاظ على قوام الفريق الأساسي بتعديل عقود خمسة لاعبين هم ناصر ماهر ناصر منسي محمد السيد حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة تهدف هذه الخطوة لتأمين استمرارهم في النادي وتجنب إغراءات الأندية المنافسة

موقف ممدوح عباس من دعم النادي

رغم هذه التحركات أعلن ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي انسحابه من تقديم أي التزامات جديدة تجاه الزمالك مكتفيا بالوفاء بتعهداته السابقة بما فيها مكافآت التتويج بكأس مصر