الرياض - كتبت رنا صلاح - في لقاء تلفزيوني عبر قناة اون سبورت تحدث لاعب النادي الاهلي حسين الشحات بصراحة عن مستقبله مع القلعة الحمراء مؤكدا ولاءه الكامل للفريق واستعداده لتنفيذ اي قرار تتخذه الادارة بشأنه

بيراميدز بيتفاوض معاه والزمالك حاطط عينه عليه..!مفاجآة مدويه عن مصير نجم الأهلي

اكد الشحات انه لا يمانع في البقاء داخل صفوف الاهلي بعد نهاية بطولة كاس العالم للاندية مشيرا الى انه سيلتزم بقرار النادي سواء بالبقاء او الانتقال الى فريق اخر واضاف انا تحت امر الاهلي في اي وقت ولو قرروا استمراري هكمل ولو عايزين انتقالي لاي مكان تاني انا جاهز

المنيسي يشيد باخلاق الشحات وانتمائه

من جانبه اشاد الاعلامي ابراهيم المنيسي عبر قناته الرسمية على يوتيوب بموقف حسين الشحات واكد معرفته القوية بطبيعته واخلاقه العالية واوضح ان رغبة الشحات في الانضمام للاهلي بدأت منذ فترة طويلة حتى قبل انتقاله لنادي العين الاماراتي

رفض اللعب ضد جمهور الاهلي

قال المنيسي ان الشحات اوضح في حديثه انه لن يلعب لاي ناد داخل مصر سوى الاهلي رغم وجود عروض محلية كثيرة ابرزها من بيراميدز والزمالك واضاف ان حسين يرفض مواجهة جمهور الاهلي احتراما وتقديرا لهذا الكيان وجماهيره

استمرار الشحات مكسب كبير

اختتم المنيسي تصريحاته مؤكدا ان بقاء الشحات داخل صفوف الاهلي سيكون مكسبا فنيا للفريق خاصة مع كثافة البطولات التي يشارك فيها النادي واحتياجه لعناصر الخبرة والجودة في كل المراكز