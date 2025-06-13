نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعثُّر مفاجئ في مفاوضات رحيل أنسو فاتي عن برشلونة رغم اقترابه من موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت صفقة انتقال المهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي من نادي برشلونة إلى نادي موناكو الفرنسي تعثرًا مفاجئًا، بعد أن كانت في مراحل متقدمة من المفاوضات، وفقًا لما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي أشارت إلى أن المباحثات بين الطرفين توقفت بشكل غير متوقع إثر خلافات جوهرية حول تفاصيل العرض.

وكانت المؤشرات الأولى توحي بقرب إتمام الاتفاق بين الناديين، إلا أن إدارة برشلونة رفضت العرض الأول الذي قدمه موناكو، بسبب عدم تطابقه مع الشروط التي وضعها النادي الكتالوني لرحيل فاتي في الصيف الحالي.

رغبة برشلونة في بيع نهائي وتَحكُّم جزئي في المستقبل

برشلونة يفضل أن يكون رحيل فاتي عن طريق بيع نهائي، حتى يتمكن من الاستفادة المالية من الصفقة وتخفيف العبء المتعلق براتبه المرتفع، مع الإبقاء على نوع من السيطرة المستقبلية على مسار اللاعب، من خلال بنود تعاقدية مثل أولوية إعادة الشراء أو نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا، وذلك لضمان ألا يخسر النادي أحد أهم مواهبه دون مقابل استراتيجي على المدى الطويل.

موناكو يرفض الشراء ويقترح إعارة بشروط غير مُرضية

في المقابل، لم يُظهر نادي موناكو رغبة حقيقية في شراء اللاعب بصفقة نهائية، وبدلًا من ذلك، اقترح التعاقد مع فاتي بنظام الإعارة لموسم واحد، دون أن يتحمل كامل راتبه المرتفع، وهو ما لم يلقَ قبولًا من جانب برشلونة، الذي يرفض تكرار سيناريوهات الإعارة السابقة التي كبدت النادي خسائر مالية دون فائدة فنية ملموسة، خاصة أن إعارة اللاعب الموسم الماضي إلى برايتون لم تحقق الهدف المرجو منها.

توقف مؤقت للمفاوضات... ولكن الباب لا يزال مفتوحًا

هذا الخلاف في تفاصيل الصفقة أدى إلى تجميد المحادثات مؤقتًا، لكن لم يتم إغلاق الملف بشكل نهائي. إذ لا تزال هناك محاولات من وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، لإيجاد صيغة تفاهمية جديدة تُرضي الطرفين وتعيد فتح خطوط الاتصال بين برشلونة وموناكو. يسعى مينديز لتسهيل انتقال فاتي بأي شكل ممكن، مدركًا أن اللاعب بحاجة ماسة إلى اللعب بانتظام واستعادة مستواه بعد موسم صعب قضاه بين دكة البدلاء والإصابات.

الوجهة لا تزال مجهولة بانتظار مقترحات جديدة

حاليًا، يُعد ملف خروج أنسو فاتي من برشلونة رهينًا بعروض جديدة، سواء من موناكو بصيغة أكثر مرونة، أو من أندية أخرى تُبدي استعدادًا لقبول الشروط التي حددتها إدارة البارسا. وحتى هذه اللحظة، لم يبدِ النادي الكتالوني أي نية لتقديم تنازلات بخصوص الصيغة التي يراها مثالية لرحيل لاعبه الشاب.

ومع اقتراب موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، يظل مصير أنسو فاتي معلقًا، بانتظار تطورات جديدة قد تُعيد المفاوضات إلى مسارها الصحيح، أو تفتح له أبوابًا جديدة خارج إسبانيا.