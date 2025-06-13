نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانز فليك يضع إيفان بيريسيتش ضمن حساباته لتعزيز هجوم برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، الألماني هانز فليك، يفكر جديًا في التعاقد مع الجناح الكرواتي المخضرم إيفان بيريسيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك ضمن مخططاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

هانز فليك يضع إيفان بيريسيتش ضمن حساباته لتعزيز هجوم برشلونة

ويأتي هذا الاهتمام ببيريسيتش كخطة بديلة من إدارة برشلونة، في حال فشلت المفاوضات مع ليفربول بشأن ضم النجم الكولومبي لويس دياز، الذي يُعد الخيار الأول لتعزيز مركز الجناح الهجومي ضمن المشروع الجديد للنادي الكتالوني.

من أبرز العوامل التي تعزز فرص إتمام صفقة بيريسيتش أن اللاعب لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ، بعد انتهاء عقده مؤخرًا مع بي إس في آيندهوفن الهولندي، ما يعني أن برشلونة لن يتحمل أي تكاليف انتقال، بل يكتفي فقط بتغطية راتبه السنوي، وهو ما يتماشى مع سياسة الترشيد المالي التي يتبعها النادي في ظل قوانين اللعب المالي النظيف وضغوط الميزانية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تفكير فليك في ضم بيريسيتش لا يرتبط فقط بالجوانب الفنية، بل يعود أيضًا إلى العلاقة المميزة التي جمعته باللاعب خلال فترة تواجدهما معًا في نادي بايرن ميونخ الألماني موسم 2019-2020، حيث شكّل بيريسيتش حينها أحد مفاتيح النجاح في الفريق البافاري الذي حقق السداسية التاريخية بقيادة فليك – وهو إنجاز لم يسبقه إليه سوى برشلونة في موسم 2009.

وخلال هذا الموسم الذهبي، شارك بيريسيتش في 26 مباراة تحت قيادة فليك، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، كما كان يتمتع بحضور قوي داخل غرفة الملابس، بفضل شخصيته القيادية وخبرته الواسعة.

ويرى فليك أن برشلونة الحالي، والذي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب الصاعدين، بحاجة إلى عناصر تمتلك الخبرة والنضج التكتيكي من أجل تحقيق توازن داخل الفريق، وهذا ما يجسده بيريسيتش الذي لطالما عُرف بأنه لاعب ذو شخصية قوية، يتحلى بالالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب، وهي الصفات التي يقدّرها فليك بشدة.

الأداء اللافت في الدوري الهولندي ينعش فرص انتقاله

وعلى الرغم من بلوغه 36 عامًا، إلا أن بيريسيتش لا يزال محافظًا على مستوى عالٍ من اللياقة الفنية والبدنية، وقد قدّم موسمًا رائعًا مع بي إس في آيندهوفن الهولندي، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الفريق للتفوق على غريمه التقليدي أياكس والتتويج بلقب الدوري الهولندي، ما أعاد تسليط الضوء عليه كأحد اللاعبين أصحاب القيمة الفنية العالية رغم تقدمه في السن.