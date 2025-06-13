بعد أنباء انتقاله إلى الزمالك.. قرار مفاجئ من نجم الأهلي يصدم الخطيب وجماهير النادي !!

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الساعات الماضية تطورًا مفاجئًا داخل صفوف النادي الأهلي، بعدما أبدى اللاعب أحمد عبد القادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم، استياءه الشديد من تجاهل إدارة النادي لمطالبه، ما دفعه لإبلاغ المقربين منه برغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن عبد القادر يشعر بعدم التقدير من جانب الجهاز الفني والإدارة، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله عن الفريق، وسط أنباء عن وجود اتصالات غير رسمية من جانب نادي الزمالك للتعاقد معه، في صفقة قد تُشعل الأجواء الكروية بين القطبين.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يستعد فيه الأهلي لخوض مباريات مهمة ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ما يضع إدارة النادي أمام خيارين: إما احتواء اللاعب سريعًا أو الموافقة على رحيله.

وبحسب تقارير إعلامية، فاللاعب يملك عرض قوي من جانب إدارة الزمالك، ولكن الأخيرة اشترطت ضرورة أن يتم فسخ تعاقد اللاعب مع فريقه الحالي.

وحتى هذه اللحظة ما زال موقف اللاعب معلقًا، في انتظار قرار نهائي من الجهاز الفني ومجلس إدارة الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الزمالك في استغلال الموقف وتوجيه ضربة قوية للمنافس التقليدي.

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