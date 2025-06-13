نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء مثيرة تربط ميسي بالأهلي السعودي.. ومصير محرز يفتح باب التكهنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية جدلًا واسعًا على الساحة الرياضية، عقب تداول تقارير إعلامية تتحدث عن دخول النادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد أساطير كرة القدم العالمية، وذلك تزامنًا مع أخبار أخرى تشير إلى احتمالية رحيل النجم الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميسي يعود إلى واجهة الاهتمام في الدوري السعودي

ووفقًا لما أوردته عدة تقارير صحفية، فقد عاد اسم ليونيل ميسي إلى دائرة اهتمام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في إطار برنامج الاستقطاب الطموح الذي يسعى لجلب أبرز نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن.

وتشير التقارير إلى أن هناك تحركًا فعليًا لإعادة فتح خطوط التفاوض مع اللاعب الأرجنتيني بهدف ضمه إلى أحد أندية الدوري، وسط ترجيحات بأن يكون النادي الأهلي هو الوجهة المحتملة، لا سيما وأن الفريق سيشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل كممثل للمملكة وبطل سابق للبطولة.

فشل سابق مع الهلال واحتمالات قائمة مع الأهلي

وكان نادي الهلال السعودي قد اقترب بشدة من ضم ميسي خلال صيف عام 2023، حيث جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي، إلا أن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بعد أن رفض اللاعب الانتقال، مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي من بوابة نادي إنتر ميامي.

ويمتد عقد ميسي الحالي مع فريقه الأمريكي حتى ديسمبر 2025، ورغم أن مصادر مقربة من النادي أكدت أن هناك رغبة في تمديد عقد اللاعب، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق رسمي، مما يفتح الباب أمام الأندية المهتمة لمحاولة خطفه، خاصة مع اهتمام السعودية المتجدد بجلبه إلى الملاعب الخليجية.

وفي الوقت الراهن، يستعد ميسي مع فريقه الأمريكي إنتر ميامي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يفتتح الفريق مبارياته بمواجهة قوية أمام النادي الأهلي المصري، فجر يوم الأحد المقبل، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية.

مستقبل محرز يثير التساؤلات وسط تقارير عن اهتمام نيوم والهلال

وفي ذات السياق، ظهرت تقارير أخرى تربط اسم النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، بإمكانية الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي، وسط اهتمام من نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، والذي يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين من الطراز العالمي.

كما تم تداول اسم محرز في أروقة نادي الهلال السعودي، مع ترجيحات بإمكانية ضمه للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، لكن المصادر أكدت أن اللاعب والنادي الأهلي أبديا رفضهما لهذا العرض في الوقت الراهن، مما يعني استمراره على الأرجح ضمن صفوف الراقي حتى إشعار آخر.