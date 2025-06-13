نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقرر التضحية بنجمين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ نادي ريال مدريد الإسباني قرارًا حاسمًا يتعلق بإعادة هيكلة صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، حيث استقر على الاستغناء عن اثنين من أبرز نجومه في الفترة الحالية، وذلك ضمن خطة الإدارة لضبط التوازن المالي والامتثال للوائح الدوري الإسباني.

رحيل مرتقب لرودريغو وكامافينغا

وبحسب ما أوردته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد قررت التضحية بالثنائي رودريغو جويس، الجناح البرازيلي، وإدواردو كامافينغا، لاعب خط الوسط الفرنسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على النادي وضمان الامتثال للقيود المالية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتسعى الإدارة إلى فتح الباب أمام العروض المقدمة لكلا اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لا سيما بعد وجود اهتمام سابق من جانب نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع الثنائي.

أرقام رودريغو وكامافينغا في الموسم الماضي

يُذكر أن رودريغو، البالغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2019 قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي، وقدّم مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 51 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، كما صنع 10 أهداف لزملائه، ما جعله أحد العناصر الهجومية المؤثرة في تشكيلة الفريق.

أما إدواردو كامافينغا، البالغ من العمر 22 عامًا، فقد انتقل إلى صفوف الميرينغي في صيف 2021 قادمًا من نادي رين الفرنسي، وشارك خلال الموسم الماضي في 35 مباراة، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين، كما عُرف بقدرته الكبيرة على قطع الكرات والقيام بالأدوار الدفاعية في وسط الملعب.

تشابي ألونسو على رأس القيادة الفنية وصفقات دفاعية جديدة

وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده رسميًا مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لنادي باير ليفركوزن الألماني، ليقود الفريق خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي غادر منصبه لتولي مسؤولية تدريب منتخب البرازيل الأول.

وفي إطار تدعيم صفوف الفريق، نجحت إدارة ريال مدريد في التوقيع مع ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى المدافع الشاب ديان هويسين القادم من نادي بورنموث الإنجليزي، وذلك لتعزيز الخيارات الدفاعية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.