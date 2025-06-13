الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته الأخيرة، وذلك في إطار التحضيرات النهائية قبل خوض اللقاء المرتقب أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ريبيرو يُشرف على التحضيرات ويطمئن على جاهزية اللاعبين

يشرف المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو على الحصة التدريبية الختامية للفريق، حيث يحرص خلالها على متابعة الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم الكاملة لموقعة البداية أمام إنتر ميامي، الذي يُمثل الدولة المستضيفة ويخوض البطولة بصفته بطل الدوري الأمريكي.

ويسعى ريبيرو خلال المران إلى التأكيد على بعض الجمل التكتيكية والخططية التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية، مع الحفاظ على النسق البدني للاعبين، لذلك من المتوقع أن يكون المران خفيفًا نسبيًا، مع التركيز على النواحي الذهنية والتنظيمية لضمان دخول اللقاء بأفضل حالة ممكنة.

من المقرر أن يشهد مران اليوم حسم الخطة الفنية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني في مواجهة إنتر ميامي، بالإضافة إلى تحديد التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الأهلي اللقاء. ويتجه ريبيرو إلى تثبيت العناصر التي قدمت أداءً جيدًا في الفترة التحضيرية، مع وضع بعض اللمسات الأخيرة التي تتناسب مع أسلوب لعب الخصم وطبيعة المواجهة الافتتاحية.

تُقام المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2025، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يُوافق الثالثة صباحًا من يوم السبت 15 يونيو بتوقيت القاهرة.