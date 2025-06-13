نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم فايق: الأهلي يمثل مصر.. وسأرتدي قميص أي نادٍ مصري يشارك في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق دعمه الكامل لأي فريق مصري يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن تمثيل مصر في حدث عالمي بحجم المونديال يجب أن يُقابَل بوحدة وتشجيع جماهيري من الجميع، بعيدًا عن الانتماءات.

إبراهيم فايق: الأهلي يمثل مصر.. وسأرتدي قميص أي نادٍ مصري يشارك في مونديال الأندية

وخلال ظهوره عبر برنامجه التحليلي، قال فايق:

“إحنا لابسين كلنا تيشرت الأهلي في الاستوديو لأن فعلًا هو ممثل لمصر في حدث كبير زي كأس العالم للأندية.”

وأضاف مؤكدًا حياديته وتشجيعه لأي فريق مصري في نفس الظرف:

“وأنا بقول لكل الجماهير، لو أي فريق مصري شارك في كأس العالم للأندية، هلبس التيشرت بتاعه.”

وتابع: “لو الزمالك وصل لكأس العالم للأندية، وربنا أراد وخدنا حقوق البطولة، هطلع في الاستوديو التحليلي بتيشرت الزمالك، ونفس الكلام ينطبق على بيراميدز.”

واختتم فايق حديثه برسالة تؤكد دعمه المطلق لأي ممثل لمصر:

“ولو حتى مخدناش حقوق البطولة وقتها.. هلبس التيشرت بتاعه وهتصور بيه وأنزلها عندي.”

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد الإعلام الرياضي على دعم الأندية المصرية في المحافل الدولية، وتغليب الروح الوطنية على الانتماءات المحلية في مثل هذه المناسبات الكبرى.