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أحمد جودة - القاهرة - أشاد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بصفقة انتقال أحمد سيد زيزو إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمثل “مكسبًا من كل الاتجاهات”، ليس فقط فنيًا، بل أيضًا على مستوى الشخصية والذهنية.

سيد عبدالحفيظ: زيزو شخصية قوية وكسب الأهلي من كل الاتجاهات

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الكورة مع فايق”:

“زيزو عندما ظهر في الإعلام عقب انتقاله، أظهر شخصية قوية وكاريزما لافتة، وثباتًا انفعاليًا واضحًا، وهذا ما أعجبني كثيرًا.”

وأضاف: “تحدث من نقطة قوة، بثقة شديدة، حين قال: ’جئت لأحقق بطولات وأصنع تاريخًا لي.‘ هذا النوع من الحديث يعكس عقلية تُشبه الأهلي، وتنسجم مع طموحات النادي وشخصيته.”

وأكد عبدالحفيظ أن صفقة زيزو ليست مجرد تعزيز للفريق داخل الملعب، بل تمثل أيضًا إضافة كبيرة لقيم وثقافة الأهلي، مشيرًا إلى أن امتلاك لاعب بهذه الذهنية يعد أحد مفاتيح النجاح في البطولات.



