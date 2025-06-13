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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الميزانية السنوية للنادي، مؤكدًا أن الأمور المالية تتم بكل شفافية، وتُعرض بوضوح أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي.

طارق قنديل: ميزانية الأهلي شفافة.. ولدينا فائض كبير بفضل مواردنا المتنوعة

وفي تصريحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي، قال قنديل:

“ميزانية الأهلي مُعلنة أمام الجميع، وهناك شفافية داخل النادي، وأتمنى أن تكون هذه الثقافة موجودة في جميع المؤسسات.”

وردًا على سؤال حول مصادر دخل النادي الأهلي، أوضح قنديل أن النادي يمتلك منظومة مالية قوية ومتنوعة، قائلًا:

“الحمد لله، لدينا عقود رعاية، وحقوق بث، ودخل من البطولات، بالإضافة إلى الشركات التي أنشأها الأهلي، والعضويات. كل هذه العوامل ساهمت في تحقيق فائض كبير في ميزانية النادي خلال العام الماضي.”

وأكد قنديل أن الإدارة تعمل دائمًا على تعظيم موارد النادي بشكل مؤسسي، مع الحفاظ على ثوابته وقيمه، مشيرًا إلى أن نجاح الأهلي لا يقتصر فقط على الجانب الرياضي، بل يشمل أيضًا الجانب الإداري والمالي.