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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن فريقي ريال مدريد الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني هما الوحيدان اللذان نفدت تذاكر مبارياتهما بالكامل في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025، الذي يُقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

نفاد تذاكر ريال مدريد وبوكا جونيورز بالكامل في دور المجموعات بمونديال الأندية 2025

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي نفدت تذاكر مباراته الافتتاحية ضد الهلال السعودي في استاد هارد روك بمدينة ميامي، حيث تم بيع 65،326 تذكرة مسبقًا. على الرغم من وجود فرق كبيرة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس، إلا أن أيًا منها لم يحقق هذا الطلب المرتفع.

من جهتها، أعلن نادي بوكا جونيورز عبر موقعه الرسمي أنه أول فريق في البطولة ينفد جميع تذاكره للمباريات الثلاث في دور المجموعات، متفوقًا بذلك على أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان. وقد أشار النادي إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جماهيره المتحمسة، التي دعمت الفريق منذ فتح باب بيع التذاكر في ديسمبر الماضي.

تُعد هذه البطولة، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، حدثًا تاريخيًا في عالم كرة القدم، حيث تجمع أندية من مختلف القارات في منافسة على لقب بطل العالم للأندية.











