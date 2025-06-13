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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المغربي يحيى عطية الله، لاعب النادي الأهلي، عن تفاصيل حياته داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن التأقلم مع الأجواء المصرية جاء بسهولة، وأن علاقته بزملائه في الفريق قوية وتعزز من أدائه داخل المستطيل الأخضر، وذلك خلال ظهوره على شاشة قناة “أون سبورت”.

نجم الأهلي: إمام عاشور والشحات أقرب أصدقائي.. وبوسكيتس قدوتي

وأوضح عطية الله أن إمام عاشور وحسين الشحات هما أقرب أصدقائه في الأهلي، مشيرًا إلى أن علي معلول يُعد بمثابة أخ وزميل له، ويحظى بتاريخ كبير في القلعة الحمراء.

وأضاف: “الضغوط جزء من متعة كرة القدم، وأنا تعلمت التأقلم من صغري، لذلك لا أخشى الضغط بل أستمتع به.”

وأكد أنه يحرص على الحديث مع زملائه قبل كل مباراة لتعزيز التفاهم داخل الملعب.

وأشاد عطية الله بعظمة النادي الأهلي، قائلًا: “الأهلي فريق عالمي، يعرفه الجميع في كل القارات، واللعب له شرف ومسؤولية كبيرة.”



وعن حياته الشخصية، قال إن والدته هي أول من تتواصل معه قبل وبعد كل مباراة، حيث تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا له باستمرار.

وعن عاداته الغذائية، قال مبتسمًا: “أعشق الكشري والفول، لكن لا أتناولهما كثيرًا بسبب نظام التدريب، كما أحب الأكل المغربي ومعتاد عليه رغم إقامتي في مصر.”

وأكد أن قدوته في كرة القدم هو النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قائلًا: “أحب أسلوب لعب بوسكيتس في وسط الملعب، وأتمنى أن أصل لمستواه في التنظيم والسيطرة.”

واختتم عطية الله حديثه بطرافة، متحدثًا عن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، قائلًا: “الركراكي لا يحب الخسارة أبدًا، حتى في البلياردو والبلايستيشن!