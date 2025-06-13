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أحمد جودة - القاهرة -

لن يتمكن المدافع الأرجنتيني لنادي بوكا جونيورز، أيرتون كوستا، من المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بعد أن رُفض طلب تأشيرته بشكل نهائي خلال الساعات الأخيرة، وهو قرار يُجبر المدرب ميجيل أنخيل روسو على البحث عن بدائل داخل الفريق الذي يتدرب حاليًا في ميامي.

بسبب رفض التأشيرة.. نجم يودع حلم المشاركة في مونديال الأندية

رغم التفاؤل الذي ساد في البداية ومساعي النادي لحل الأمر، إلا أن سفارة الولايات المتحدة رفضت التأشيرة للمرة الثانية.

وكانت هذه الأخبار بمثابة ضربة قوية لبوكا جونيورز، الذي كان قد أدرج كوستا ضمن القائمة الرسمية المكونة من 35 لاعبًا التي أُرسلت إلى "فيفا".

ووفقًا لما أوردته الصحافة المحلية، فإن رفض منح التأشيرة يعود إلى تورط كوستا (25 عامًا) في عدة قضايا قضائية خلال الأعوام الأخيرة، من بينها قضية تتعلق بقيادته لسيارة تحتوي على أغراض مسروقة، وأخرى تتعلق بالتستر المزعوم على جريمة قتل لامرأة.

وانضم كوستا إلى بوكا في مطلع عام 2025 قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وقدم أداءً جيدًا في النصف الأول من العام، ما يجعل غيابه عن خط الدفاع خسارة مؤثرة.

وكان المدرب روسو قد صرح سابقًا أنه يأمل في حل إيجابي لقضية التأشيرة، إلا أنه بات مضطرًا الآن لإعادة ترتيب خط دفاعه قبيل المباراة الافتتاحية في 16 يونيو (حزيران) ضد بنفيكا البرتغالي.

ومن المرجح أن يشغل ماركوس روخو مكان كوستا ويُشكل ثنائيًا دفاعيًا مع نيكولاس فيغال، في انتظار انضمام الوافد الجديد ماركو بيليغرينو إلى التدريبات.

ولم يلتحق بيليغرينو بعد بالتدريبات، لكنه مدرج في القائمة الرسمية إلى جانب أسماء بارزة مثل إدينسون كافاني، أندير هيريرا، وفرانك فابرا.

ويشارك بوكا جونيورز في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسيلتقي بعد مباراة بنفيكا كلًا من بايرن ميونخ الألماني (20 يونيو في ميامي) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (24 يونيو في ناشفيل)، ساعيًا إلى بلوغ دور الـ16.

ويسعى النادي إلى استعادة مكانته القارية والدولية بعد موسم غير منتظم في الدوري الأرجنتيني وخروج مبكر من كأس ليبرتادوريس.