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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللاعب أحمد نبيل كوكا، نجم النادي الأهلي، أن الفترة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة له على الإطلاق، وذلك بسبب مشاركته في مركز مختلف عن مركزه الأصلي، مشيرًا إلى أن اللعب في مكان النجم التونسي علي معلول يُعد تحديًا كبيرًا لأي لاعب.

كوكا: “الفترة الماضية كانت صعبة.. واللعب بدلًا من معلول تحدٍ كبير”

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية خلال استضافته في برنامج الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي:

“الفترة الماضية كانت صعبة عليّ، لأني لعبت في غير مركزي. مكان علي معلول ليس سهلًا، وأي لاعب سيأخذ مكانه سيواجه تحديًا كبيرًا.”

وأوضح اللاعب الشاب أنه يفضل اللعب في مركز الوسط، وهو المركز الذي يجد فيه راحته ويستطيع من خلاله تقديم أفضل ما لديه، قائلًا:

“أفضل اللعب في مركز الوسط، وأي لاعب يُفضل أن يلعب في مركزه. هذا طبيعي لأنك تقدم أفضل أداء عندما تكون في مكانك المفضل.”

وتحدث كوكا كذلك عن طموحاته مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، معتبرًا أنها فرصة عظيمة للظهور في محفل عالمي كبير، وقال:

“كأس العالم بطولة ضخمة تحظى بمتابعة عالمية، وأول مباراة ستكون أمام ميسي، اللاعب الذي ’يتحدث مع الكرة‘.”

واختتم كوكا حديثه بالتعبير عن ثقته الكبيرة في زملائه وفي الجهاز الفني، مؤكدًا أن الأهلي قادر على تقديم أداء قوي ومشرف في البطولة، قائلًا:

“أثق في أننا سنحقق النجاح ونقدم أداءً يُليق بالنادي الأهلي.”

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة بأن يحقق الفريق نتائج إيجابية ويواصل تمثيل الكرة المصرية والأفريقية بأفضل صورة.











