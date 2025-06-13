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أحمد جودة - القاهرة - في لقاء تلفزيوني خفيف الظل عبر قناة “أون سبورت” مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، شارك نجم النادي الأهلي محمد هاني في فقرة ترفيهية بعنوان “سينما ميامي”، حيث أجاب على مجموعة من الأسئلة بطريقة مرحة وشخصية، مستخدمًا ألقابًا مستوحاة من أفلام الأكشن والمجتمع الشعبي.

أفشة المافيا.. لعبة سينما ميامي تصريحات طريفة من محمد هاني على أون سبورت



في إطار اللعبة، سأل إبراهيم عبد الجواد: “من هو الإمبراطور؟”، ليجيب محمد هاني بسرعة: “حمدي فتحي”، مؤكدًا على شخصيته القوية وحضوره الواثق داخل الملعب.



وعند سؤاله “من هو الباشا؟”، أجاب: “ياسر إبراهيم”، في إشارة إلى أناقته وهدوئه، وربما تأثيره الكبير على زملائه في الدفاع.



أما لقب “الحريف”، فقد منحه محمد هاني للاعب طاهر محمد طاهر، لما يتمتع به من مهارة فردية ولمسات فنية مميزة.

واختار لقب “الجوكر” للنجم إمام عاشور، لما يملكه من قدرة على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، إلى جانب شخصيته المرحة والمؤثرة في غرف الملابس.

وحين جاء الدور على لقب “مافيا”، لم يتردد في تسمية محمد مجدي أفشة، نظرًا لما يتمتع به من ثقة زائدة بالنفس، وحسمه للعديد من المباريات المهمة، بأسلوب يُشبه زعيم العصابة الذي لا يرحم.



أما لقب “صاحب صحبه”، فقد ذهب إلى النجم محمود حسن تريزيجيه، لما عُرف عنه من خفة ظل وطيبة قلب وروح جماعية محبوبة بين زملائه داخل معسكرات المنتخب.

تصريحات محمد هاني لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور السوشيال ميديا، حيث رأى كثيرون أن طريقته في الإجابة كشفت عن علاقات قوية وروح طيبة تسود بين اللاعبين، سواء في النادي أو المنتخب.











