نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدحيل القطري يتعاقد مع المدافع سابالي قادمًا من ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الدحيل المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الخميس ضم المدافع السنغالي يوسف سابالي إلى الفريق الأول قادمًا من ريال بيتيس الإسباني.

الدحيل القطري يتعاقد مع المدافع سابالي قادمًا من ريال بيتيس

وقال الدحيل، وصيف بطل الدوري، عبر موقعه "توصلت إدارة نادي الدحيل إلى اتفاق مع اللاعب يوسف سابالي الظهير الأيمن لفريق ريال بيتيس الإسباني يقضي بانتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم مع بداية الموسم الجديد".

وأضاف "يعد انضمام سابالي (32 عامًا) إضافة قوية للطوفان لما يحمله اللاعب من خبرات كبيرة حيث سبق وأن مثل أندية بوردو ونانت وإيفيان وباريس سان جيرمان في فرنسا وريال بيتيس بالإضافة للمشاركة مع منتخب السنغال".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الدحيل تولي الجزائري جمال بلماضي تدريبه لولاية جديدة خلفًا للفرنسي كريستوف جالتييه.

وكان الدحيل أعلن في مطلع الشهر الجاري تعاقده أيضا مع المهاجم شيشتوف بيونتيك قادمًا من باشاك شهير التركي.